﻿Смоленская область – в лидерах национального рейтинга прозрачности закупок

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась XX церемония подведения итогов и награждения победителей Национального рейтинга прозрачности закупок. В очередной раз Смоленская область получила наивысшую оценку рейтинга «Гарантированная прозрачность», заняв 8 место из 85 субъектов России.

Уже два десятилетия проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является действенным инструментом общественного контроля эффективности расходования средств заказчиками, также он повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности.

Цель проекта — получить полную картину состояния экономики с учётом структуры и объёма рынка заказа, показателей прозрачности процедур, степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка. Как отмечают организаторы церемонии, прошедшее мероприятие также помогает предоставить платформу для диалога между участниками рынка с целью обмена лучшими практиками в сфере государственных закупок.

На одном из ведущих событий федерального масштаба присутствовали регуляторы, независимые эксперты и представители крупнейших заказчиков.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок играет ключевую роль в обеспечении открытости и честности государственных расходов. Это важный инструмент для развития экономики региона и повышения качества предоставляемых услуг населению», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: сайт Национального рейтинга прозрачности закупок