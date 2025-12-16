Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

Она реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.

На предыдущих этапах обучающиеся познакомились с основой управленческих процессов, прошли стажировку на предприятиях и в органах власти. Сейчас они изучают

основы экономики и финансов. Лекции проводят эксперты РАНХиГС, СмолГУ, а также сотрудники Правительства Смоленской области.

– Вижу боевой настрой участников программы «Герои СВОего времени. Смоленск» и желание участвовать в развитии региона. Наша задача – помочь защитникам реализовать свой потенциал. Желаю успешно освоить очередной этап обучения! – заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин