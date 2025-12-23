В Смоленске состоялась XXXIV Конференция Смоленского регионального отделения «Единой России»

В Смоленске состоялась ежегодная Конференция регионального отделения «Единой России». Делегаты от всех муниципальных округов Смоленской области подвели итоги работы.

В этом году в областном центре состоялась масштабная избирательная кампания – смоляне выбирали депутатов городского Совета VII созыва. «Единая Россия» добилась высоких результатов в проведении голосования – партия получила 24 мандата в городском Совете.

Подводя итоги совместной работы Правительства и регионального отделения партии за прошедший год, Губернатор Василий Анохин подчеркнул важность работы партии по благоустройству памятных мест и воинских захоронений в год 80-летия Победы и поблагодарил партийцев за сохранение исторической памяти. Кроме того, он отметил весомый вклад «Единой России» в проведение спортивных мероприятий в регионе и популяризацию здорового образа жизни.

«У молодёжи должен быть досуг – в том числе, спортивный. В рамках партийного проекта «Выбор сильных» мы активно развиваем единоборства – самбо, каратэ, дзюдо, тхэквондо. Это большая работа, которую мы проводим совместно. Приняли решение открыть несколько Центров единоборств в муниципальных округах. В регионе проходит множество турниров и соревнований – это и баскетбол, и волейбол, и другие виды спорта, работает шахматная школа имени гроссмейстера Сергея Карякина», — рассказал член Генсовета партии Василий Анохин.

Говоря о результатах работы, секретарь реготделения Игорь Ляхов отметил, что в приоритете остаётся помощь фронту и поддержка наших бойцов и членов их семей:

«Сегодня приоритетным для нас является проект «Всё для фронта», который мы реализуем в регионе уже больше трёх лет. Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции – наших земляков, которые «за ленточкой» куют будущую Победу. Совместными усилиями партийцев – это и депутаты, и сенаторы, и сторонники партии, и ребята из «Молодой Гвардии» – собираем и отправляем нашим подразделениям технику, стройматериалы, инструменты, автомобили, медикаменты и многое другое. Наш результат за три года – это более 400 тонн всего необходимого, которые мы не только отправляем нашим бойцам, но и нередко сопровождаем лично, где на месте получаем новые заявки от командиров подразделений. Спасибо всем, кто присоединяется к этой важной работе!».

На данный момент Смоленское региональное отделение курирует 19 федеральных проектов и несколько региональных: «Всё для фронта», «Zащитники», «Связь поколений», «Доброхоты», «Защитникам Отечества посвящается…», акцию «Забота».

Также подвели итоги работы региональной общественной приемной: за год здесь провели более 600 личных приёмов граждан. Их проводили депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств в рамках тематических недель. В региональную общественную приемную поступило около 1200 обращений, а в местные общественные приёмные – свыше 140 обращений.

В феврале этого года Штаб общественной поддержки «Единой России» отметил свою первую годовщину. За время его работы было проведено более 1600 мероприятий, которые посетили свыше 13 тысяч человек.

С приветственным словом к делегатам и гостям Конференции обратились Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, депутат Госдумы Артём Туров и сенатор РФ Артем Малащенков.

Делегаты Конференции провели ротацию в Региональном политическом совете «Единой России». В его состав вошли лидер смоленских поисковиков, депутат Смоленского горсовета Нина Куликовских, депутаты городского Совета, ветераны СВО Александр Зайцев и Артём Корнюченков, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Захарова, и.о. Главы Угранского округа Сергей Дронов и депутат областной Думы Илья Степаненков.

Ротация прошла также в Президиуме Регионального политсовета – его новыми членами стали Нина Куликовских и сотрудник регионального исполкома Владимир Яковлев.

Ряды команды «Единой России» пополнили новые члены партии.

В Конференции также принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Признателен секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», председателю Смоленской областной Думы Игорю Васильевичу Ляхову (https://t.me/lyahov67) за продуктивную работу. Уверен, что в следующем году мы добьемся не менее значимых результатов», — отметил он.

