В Смоленской области запустили новое приложение для туристов и путешественников

Богатая история, уникальные архитектурные памятники, культурные события и живописные маршруты ежегодно привлекают в Смоленскую область сотни тысяч гостей со всей страны. Чтобы сделать знакомство с регионом еще более удобным, Центр развития туризма Смоленской области запустил мобильное приложение «Мой Смоленск».

В приложении собраны аудиогиды по туристическим маршрутам с описаниями, историческими справками и интересными фактами, галерея фотографий и 3D-панорамы знаковых локаций. Кроме того, пользователям доступна информация о гостиницах, отелях, кафе и ресторанах.

Приложение можно установить на смартфоны под управлением Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcsmolenskapp.play.market) и iOS. (https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA/id6449750488) Планируйте путешествия с комфортом. Мы всегда рады гостям!