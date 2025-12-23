Завершился второй очный модуль образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Проект, направленный на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО, мы реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Очередной этап обучения был посвящен экономике и финансам.

Участники программы изучали основы финансовой деятельности и ключевые направления развития Смоленской области. Узнали о промышленном потенциале региона, реализации инвестиционных проектов, системе подготовки кадров. Лекции для защитников провели преподаватели СмолГУ и РАНХиГС, а также сотрудники Правительства Смоленской области. Далее курсантов ждут стажировки у наставников и онлайн-обучение.

Весь курс рассчитан до июня 2026 года. После защиты дипломов выпускникам будут предложены места для трудоустройства. Уверен, что новые знания и опыт помогут нашим защитникам стать настоящими лидерами!

