﻿Смоленская АЭС досрочно выполнила годовой план ФАС России по выработке электроэнергии в объеме 20,9 млрд кВт-часов





Атомная станция, являясь крупнейшим энергетическим предприятием Смоленской области, обеспечивает 89% производства электроэнергии в регионе.

Накануне Дня энергетика, 21 декабря 2025 года в 23:40 Смоленская АЭС достигла уровня по генерации электроэнергии, установленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в объеме 20,900 млрд кВт-часов. Это более чем в 3 раза превышают годовое электропотребление всей Смоленской области.

«Выполнение государственного задания – прежде всего, наш вклад в энергетическую безопасность страны, – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Этот результат получен в условиях повышенного внимания к эксплуатационной дисциплине и потребовал максимальной концентрации усилий всего коллектива, в том числе в период ремонтной кампании, которая завершилась со значительным опережением срока на 28 суток. Достойно справились с третьим этапом работ по управлению ресурсными характеристиками графита на энергоблоке №1, что позволило обеспечить его дальнейшую безопасную работу. В этом году, в канун 80-летнего юбилея атомной промышленности мы достигли знакового рубежа – 800 млрд киловатт-часов электроэнергии за весь период эксплуатации. В настоящее время первостепенной задачей является обеспечение стабильной работы энергоблоков в зимний период».

Кроме того, Смоленской АЭС успешно решена еще одна задача государственного значения – вместе с Ленинградской и Курской атомными станциями досрочно выполнен план по производству кобальта-60, тем самым внесен весомый вклад в решение стратегически важной задачи «Росэнергоатома» по промышленному производству радиоизотопов и досрочному исполнению обязательств по одному из ключевых контрактов на международном рынке. Сейчас Смоленская АЭС готовится к производству изотопов медицинского назначения, крайне востребованных в ядерной медицине.

Среди других достижений Смоленской АЭС в 2025 году – получение лицензии Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 до 2030 года, подтверждение статуса «Предприятие- лидер ПСР», начало работ по возведению строительно-монтажной базы для Смоленской АЭС-2.

Сегодня Росатом продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Смоленская АЭС вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра. Общая атомная генерация в энергобалансе здесь составляет 40%.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС