Ёлочка, гори!

Администрация Сафоновского округа впервые организовала «Ёлку желаний», чтобы исполнить самые заветные мечты талантливых ребят.

Исполняющий полномочия Главы Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев совместно с председателем Сафоновского окружного Совета депутатов Анной Захаров от всего депутатского корпуса поздравили самых деятельных школьников с наступающим праздником и вручили им желанные подарки.



На ёлке собрались способные и активные ребята нашего округа, проявившие себя в учёбе, творчестве и волонтёрской деятельности, а также их родители.



«Вы – настоящая гордость нашего района, прославляющая Сафоново своим трудом и талантами. И если у нашего города будущее за такой молодёжью, то будущее его светлое», – горячо поздравил ребят Антон Николаевич.