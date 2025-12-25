Губернатор Василий Анохин: Формируем систему доступной медицинской помощи в регионе

Это комплексная работа, ее важная часть – создание ФАПов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах. В этом году в Смоленской области были открыты 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Объекты уже работают в Гагаринском, Ярцевском, Вяземском, Велижском, Демидовском, Починковском, Дорогобужском, Рославльском, Руднянском, Хиславичском, Краснинском, Сычевском, Сафоновском, Смоленском муниципальных округах.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» отремонтировано 14 фельдшерско-акушерских пунктов в Починковском, Вяземском, Гагаринском, Смоленском, Дорогобужском, Демидовском, Гагаринском муниципальных округах.

Также приведены в порядок две врачебные амбулатории в деревне Новые Батеки Смоленского муниципального округа и в селе Пречистое Гагаринского муниципального округа. Был проведен ремонт входных групп, окон, дверей, стен, потолков, инженерных систем. Полностью оснастили все новые и отремонтированные пункты современным медицинским оборудованием.

– В следующем году продолжим модернизацию медицинских учреждений, а также работу по привлечению врачей и младшего медицинского персонала, – пообещал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.