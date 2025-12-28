Снежинки, мандаринки и уют

В Сафоновском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки юных фотографов школы Светланы Шаталовой.

Экспозиция «Снежинки, мандаринки и уют» создала не только новогоднее настроение, но и стала поводом подвести итоги года.

Ребята получили награды за участие в конкурсе «Педагогика XXI век» и межмуниципального фотоконкурса.

Руководитель школы Светлана Шаталова поблагодарила ребят, их родителей, а также партнёров проекта: директора конноспортивной школы Ольгу Давыдову, директора историко-краеведческого музея Татьяну Ерёмину, а также средства массовой информации: телерадиостудию «Сафоново» и газету «Сафоновская правда».

Ещё больше фото в альбоме.