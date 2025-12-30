Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики злоупотребления алкоголем

С 29 декабря 2025 года по 11 января 2025 года Минздравом России объявлена Неделя профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники.

У большинства россиян стало принято отмечать праздники с обязательным употреблением алкоголя. Впереди долгие новогодние выходные, и, к сожалению, спиртосодержащая продукция будет пользоваться большим спросом у населения. По данным опросов большинство граждан России объясняет привычку выпивать в праздничные дни традицией.Это поддерживает постоянную концентрацию алкоголя в крови.

Молодые люди все чаще сочетают употребление алкоголя с энергетическими напитками. Одновременный прием алкоголя с энергетиком вызывает состояние «бодрствующего опьянения», что повышает риск или тяжесть отравления алкоголем.

Стоит ознакомиться и с опасной статистикой. По данным Росстата и НИИ организации здравоохраненияпериод с 1 по 11января стабильно является одним из лидеров в году по общей смертности. Сверхсмертность в эти дни оценивается в тысячи дополнительных случаев по сравнению со средними недельными показателями.

Кроме того,злоупотребление алкоголем и избыточное потребление калорийной пищи создают значительную нагрузку на организм, приводя к серьезным нарушениям функций органов и систем. Быстро достигая печени, 85 % этанола преобразуется в токсин ацетальдегид, вызывающий повреждение и гибель гепатоцитов – клеток печени. Также алкоголь является ведущим триггером острого панкреатита. В период каникул госпитализации с острым панкреатитом возрастают многократно. Опасна и «постинтоксикационная» нагрузка на сердечно-сосудистую систему в период похмелья. Риск повышения артериального давления, развития кардиомиопатии, инсульта.

Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы решили выпить, то придерживайтесь дозы, соответствующей низкому риску(одна порция вина100–150 мл или крепкого алкоголя 30–50 мл). Однако,следует подчеркнуть, что концепция «низкого риска» актуальна для здоровых взрослых. Для лиц с хроническими заболеваниями или принимающих лекарства любая доза алкоголя может быть опасной. Акцент должен быть сделан на замещенииалкоголя безалкогольными, но праздничными напитками (например, морс, безалкогольный глинтвейн, качественные соки).

Важные правила, которые никогда не стоит нарушать: ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль, приняв даже самую малую дозу алкоголя; не оставляйте сильно опьяневшего человека одного, особенно если он спит. Знайте тревожные симптомы: резкая бледность или синюшность, потеря сознания, нерегулярное дыхание, сильная головная боль с онемением конечностей (признак инсульта). При их появлении – немедленно вызывайте скорую помощь (103).

По вопросам, связанным с употреблением алкоголя, работает горячая линия Минздрава России: 8 800 200-0-200 и помните, что новогодние праздники должны оставаться временем радости, восстановления сил и общения с близкими. Осознанный выбор в пользу умеренности или трезвости – это реальный вклад в ваше здоровье и безопасность общества.