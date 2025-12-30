﻿В Смоленской области подвели итоги сезона «Вахты Памяти — 2025»





В Смоленской области подвели итоги сезона «Вахты Памяти — 2025».

Так, в этом году поисковики подняли останки 1,4 тыс. советских солдат, установили имена 382 бойцов, нашли 145 медальонов, пять наград и 12 именных вещей.

Традиционно, на Смоленщине по проекту «Единой России» «Историческая память» проводилась акция «Судьба солдата», благодаря которой смоляне могли узнать о пути своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также проходил конкурс «Мой папа герой», в рамках которого дети участников СВО рассказывали о подвигах своих отцов. По проекту «Защитникам Отечества посвящается…» был открыт единственный в России храм-памятник воинам-афганцам. Кроме того, проводилась акция «Доброхоты» по восстановлению отдалённых братских захоронений и могил ветеранов.

«Благодарю каждого, кто вкладывает душу и силы в сохранение исторической памяти, заботу о наших защитниках и воспитание молодого поколения. Память — это наш долг и основа будущего страны»: Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Подведение итогов сезона «Вахты Памяти — 2025» в Смоленской области — это подтверждение того, насколько живой и системной остаётся работа по сохранению исторической памяти: подняты останки 1,4 тысячи советских солдат, установлены имена 382 бойцов, найдены 145 медальонов, награды и именные вещи.

Особо ценно, что региональные инициативы выстроены в единую логику: акция «Судьба солдата» по проекту «Единой России» помогает смолянам узнать о подвигах своих родственников, конкурс «Мой папа герой» позволяет детям участников СВО рассказывать о отцах, а открытие храма-памятника воинам-афганцам и акция «Доброхоты» по восстановлению захоронений связывают поколения через реальные дела.

Слова губернатора Василия Анохина о том, что «память — это наш долг и основа будущего страны», точно отражают суть: такая работа воспитывает молодёжь в духе ответственности, служения Отечеству и взаимопомощи, формируя тот ценностный фундамент, без которого невозможно ни единство общества, ни уверенное развитие.