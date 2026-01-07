﻿Дорогие сафоновцы!

Поздравляю каждого из вас с новолетием и Рождеством Христовым!

Каждому поколению Господь даёт свои испытания. У наших дедов это была послевоенная разруха, у родителей – годы перестройки. Нам выпало жить в такое время, когда на первое место встают вопросы сохранения государственности. Время военных вызовов, воспитания нашей молодёжи в духе патриотизма и нравственности. Эти трудности мы должны преодолеть с помощью Божией. Когда человек обращается за помощью к Создателю и открывает своё сердце, то Господь может свободно туда зайти и подарить мир в душе. Это подвластно только Иисусу Христу. А всеобщий мир начинается с мира внутреннего, с каждого из нас. Давайте выстроим правильные приоритеты, наведём порядок в своей жизни. Тогда и наше окружение может стать миролюбивым. Представьте, что миролюбие – как добрая инфекция, которая распространяется от человека к человеку. Будем стремиться к такой далёкой мечте. Желаю всем, чтобы рождённый Христос подарил мир, чтобы зла было меньше.

Желаю также здоровья, ума, крепкой веры, внимания к близким. Чтобы у нас было время попереживать и помолиться за наших воинов, оказать им посильную поддержку. Молитесь за нашего Президента, муниципальную и региональную власти, чтобы Господь наделил их мужеством, силой и мудростью.

Помощи Божией всем, с праздником!

Иерей Сергий ЧАЙКИН, благочинный Сафоновского церковного округа