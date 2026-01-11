В соцсетях распространяют фейк о выплатах в Смоленской области за сбор обломков БПЛА





О чём фейк?

В поддельном документе — поручении главам округов — говорится, что в регионе вводят выплаты в размере от 25 000 рублей за передачу фрагментов сбитых дронов. Губернатор Смоленской области якобы поручил руководителям муниципалитетов информировать жителей о важности сбора обломков

Что на самом деле?

В регионе не объявляли никаких сборов обломков БПЛА. Ни за деньги, ни бесплатно. Документ фейковый, и это можно понять по нескольким признакам:

— указание администрации Смоленской области вместо правительства

— документ создан с нарушением стандартных требований к оформлению

— неверный адрес: площадь им. Ленина вместо площадь Ленина

Кроме того, прикосновение, а тем более сбор обломков опасны для здоровья и жизни, так как могут содержать в себе взрывчатые вещества.

Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам!