В соцсетях распространяют фейк о выплатах в Смоленской области за сбор обломков БПЛА

О чём фейк?
В поддельном документе — поручении главам округов — говорится, что в регионе вводят выплаты в размере от 25 000 рублей за передачу фрагментов сбитых дронов. Губернатор Смоленской области якобы поручил руководителям муниципалитетов информировать жителей о важности сбора обломков
Что на самом деле?
В регионе не объявляли никаких сборов обломков БПЛА. Ни за деньги, ни бесплатно. Документ фейковый, и это можно понять по нескольким признакам:
— указание администрации Смоленской области вместо правительства
— документ создан с нарушением стандартных требований к оформлению
— неверный адрес: площадь им. Ленина вместо площадь Ленина
Кроме того, прикосновение, а тем более сбор обломков опасны для здоровья и жизни, так как могут содержать в себе взрывчатые вещества.
Будьте бдительны и доверяйте только проверенным источникам!
