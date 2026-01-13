﻿При поддержке атомной отрасли в Десногорске создано инклюзивное пространство для детей «Кладовая Умок»





Концерн «Росэнергоатом» инвестирует в развитие социальной инфраструктуры территорий своего присутствия, создавая там устойчивые точки роста.

В Десногорске на базе школы № 1 начал работу уникальный инклюзивный центр «Кладовая Умок», открыв новую страницу в поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Инициатива педагогов реализована благодаря победе в конкурсе социальных проектов для НКО Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Полученный грант направлен на создание адаптивной среды, которой не хватало городу.

«Запрос на создание таких условий для социализации и реабилитации особенных деток существовал давно, – отметила директор школы № 1 Юлия Михеева. – Отсутствие необходимой базы ограничивало возможности педагогов и вынуждало семьи преодолевать сотни километров для получения специализированной помощи. Наш проект был призван изменить эту ситуацию, создав по-настоящему комфортное инклюзивное пространство прямо здесь».

Центр организован как многофункциональная среда, включающая зоны сенсорного развития, арт-терапии и коррекционной педагогики. Помещения оснащены современным оборудованием: интерактивными, световыми и тактильными панелями, сухим бассейном, специализированными тренажерами и комплексами, конструкторами, игрушками и многим другим. У педагогов теперь есть необходимые методические материалы.

«Успех проекта – всегда результат командного труда, – подчеркнул глава Десногорска Анатолий Терлецкий. – Важно не просто иметь идею, ее нужно хорошо обдумать, пропустить через себя и грамотно представить на конкурс, доказать ее жизнеспособность и социальную значимость. Так произошло в случае с замыслом об инклюзивном центре. Спасибо педагогам и председателю Десногорского общества инвалидов Татьяне Георгиевне Желтышовой, которая очень помогла в подготовке проектной заявки. Уверен, все созданное пойдет детям только на пользу. Будем и дальше активно участвовать в конкурсе Фонда «АТР АЭС». Тем более есть такой хороший пример для других образовательных учреждений».

Первые гости – родители и СМИ – высоко оценили продуманное до мелочей пространство. Каждый элемент здесь направлен на то, чтобы стать бережным проводником между внутренним миром ребенка и окружающей действительностью, помогая ему осваивать новые навыки и гармонично развиваться.

«Мы очень рады, что в нашем городе появился такой замечательный центр. Это нужное и важное дело, которое даст нашим детям новые возможности для развития», – отметила Татьяна Захарова, мама одного из будущих посетителей «Кладовой Умок».

Комплекс мер, направленных на заботу и защиту детей в России, включает в себя широкий спектр решений. Президент Владимир Путин сделал заботу о детях, их воспитании и развитии задачей общенационального уровня. Президент множество раз отмечал, что дети и молодежь являются будущим нашей страны, поэтому защита их здоровья и жизни, а также поддержка семей с детьми должны быть для общества первоочередными задачами. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия активно вовлечены в работу по созданию в городах присутствия инфраструктурных условий для всестороннего развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

