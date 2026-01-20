Безопасность под контролем: мессенджер MAX предупредит пользователя о подозрительных звонках

Мессенджер MAХ представил новую функцию, призванную повысить безопасность пользователей и помочь им эффективнее управлять входящими вызовами. Теперь приложение способно предупреждать о звонках с незнакомых номеров, предоставляя абонентам дополнительную информацию для принятия решения о том, стоит ли отвечать на вызов.

При поступлении звонка от абонента, не сохранённого в списке контактов, на экране устройства автоматически появится специальное уведомление с текстом «Нет в контактах». Это позволит пользователю моментально определить, что вызов поступает от неизвестного лица, и осознанно решить, нужно ли вступать в разговор.

Разработчики пошли дальше и добавили ещё один полезный элемент — если звонок поступает из‑за границы, система дополнительно отобразит регион, откуда осуществляется вызов. Такая детализация даёт возможность оценить потенциальную значимость звонка и при необходимости избежать нежелательных или мошеннических контактов.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.