﻿В Смоленской области обозначили планы на новый 2026 год в сельском хозяйстве

В 2026 году агропромышленный комплекс региона продолжит укреплять позиции, реализуя масштабную программу развития. В этом году объем федерального финансирования вырастет на 48,7 % по сравнению с бюджетом 2025 года и достигнет 1651,1 млн рублей. Эти ресурсы позволят системно решать стратегические задачи отрасли.

Особое внимание будет уделено вовлечению земельных ресурсов в хозяйственный оборот — на эти цели направлено 520 млн рублей, что стало рекордным объемом инвестиций в восстановление и поддержание плодородия почв. Параллельно продолжится масштабная работа по благоустройству сельских территорий: по уровню финансирования этих мероприятий Смоленская область удерживает вторую строчку в общероссийском рейтинге, подтверждая приоритет качественного развития сельской инфраструктуры.

Значимым событием станет запуск комплексной программы развития опорного пункта в городе Починок, на реализацию которой впервые выделено 1 млрд 82 млн рублей. Эта инициатива призвана создать модель устойчивого роста для малых городов, сочетая модернизацию производства с повышением качества жизни местного населения.

«Считаю важным направлением нашей работы развитие агропромышленного комплекса, повышение качества жизни на селе. Важно, чтобы молодежь оставалась в сельской местности, видела перспективы для себя и своей семьи. В 2026 году планируется расширение мер государственной поддержки аграриев. В их числе — введение дополнительных субсидий для производителей овощной продукции, авансирование лизинга. Такие шаги направлены на усиление конкурентоспособности отрасли, стимулирование кооперации и снижение финансовых рисков для сельхозпроизводителей», — прокомментировал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области