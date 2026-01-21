﻿Команда Смоленской АЭС поборется за золото юбилейного X чемпионата REAskills-2026





Одна из приоритетных задач атомной отрасли — развитие кадрового потенциала

По итогам оценочных мероприятий сформирована команда из 12 сотрудников, которая будет соревноваться на чемпионате профессионального мастерства REAskills-2026, стартующем в начале февраля на площадках 5 атомных городов: Удомли, Балакова, Нововоронежа, Екатеринбурга и Новоуральска.

В этом году в программу чемпионата включено 25 компетенций. Представители Смоленской станции выступят в компетенциях «Радиационный контроль», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Промышленная автоматика», «Энергосбыт и коммерческое диспетчирование». Два сотрудника — в составе экспертного жюри в компетенциях «Управление коммуникациями» и «Инженерное мышление. Каракури».

«Глядя на более опытных коллег, давно мечтал поучаствовать в чемпионате, – поделился дозиметрист отдела радиационной безопасности Александр Ивченков. — Это уникальная возможность получить новые знания и навыки в моей профессии и посоревноваться с коллегами с других АЭС. Сейчас вместе с экспертом изучаем практические модули: работу с дозиметрическим оборудованием, поиск источников и расчеты их активности, подбор средств защиты. А еще теоретические модули на знание нормативных документов».

В третий раз участие в чемпионате примет ведущий инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Александр Русапетов. «Моя повседневная работа практически не пересекается с промышленной автоматикой, поэтому для меня REASkills – это возможность профессионального развития за рамками должностных обязанностей в компетенции, которая мне интересна», — рассказал он.

В этом году в программу чемпионата включена новая компетенция «Энергосбыт и коммерческое диспетчерское управление». Свои силы попробует ведущий инженер отдела коммерческого диспетчирования Николай Грищенко. «Конкурсные задания перекликаются с нашей повседневной работой и рассчитаны на знание технических требований СО ЕЭС, владение инструментами коммерческого диспетчирования и решение прикладных задач по правилам оптового рынка электроэнергии и мощности, – отметил он. — На чемпионате самое сложное – сконцентрироваться на выполнении заданий и не ошибиться в расчетах, потому что цена ошибки в работе коммерческого диспетчера – реальные финансовые потери для предприятия».

Ведущие инженеры ОООС Наталья Гражданкина и Анастасия Сидорова, принесшие в копилку Смоленской АЭС бронзу на REAskills-2024, вновь выступят в компетенции «Охрана окружающей среды». «К участию мотивировала возможность заново взглянуть на привычные процессы в работе, освежить знания и умения», — поделилась Наталья Гражданкина.

Серьезные задачи стоят и перед представителями дивизионального экспертного жюри, которые будут оценивать конкурсантов. «Быть в этой роли и сложно, и ответственно, — уверена заместитель начальника Уком, заместитель главного эксперта в компетенции «Управление коммуникациями» Татьяна Евсюкова. — Нужно не только идеально знать регламент, но и выстроить работу на площадке так, чтобы команда экспертов‐наставников работала слаженно. Однако для меня это в первую очередь огромная возможность – возможность участвовать в становлении и развитии компетенции. Чемпионат – не просто соревнование, а площадка для обмена опытом, прокачки навыков и проверки себя на прочность».