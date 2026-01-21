﻿Фонд развития промышленности направил смоленским предприятиям 6,7 млрд рублей

За все время своей деятельности в Смоленской области Федеральный Фонд развития промышленности профинансировал 21 промышленный проект, реализуемый на смоленских предприятиях. Сумма займов составила 6,7 млрд рублей, а общий бюджет с учетом финансирования инвесторов достиг 10,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что из 21 проекта, в 12 уже запущены новые или модернизированные производства. Так, в конце 2025 года в индустриальном парке «Феникс» в Смоленске начало свою работу новое предприятие компании «Koblik Group» по производству сельскохозяйственной техники для кормления и содержания крупного рогатого скота.

Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать до 300 единиц такой техники и займет до четверти объема производства в соответствующем сегменте российского рынка. Федеральный фонд развития промышленности выделил на реализацию данного проекта заем в размере 180 млн рублей, еще 20 млн предоставил Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства.

В свою очередь «Рославльский вагоноремонтный завод» с помощью заёма ФРП создал вагоностроительный комплекс для выпуска вагонов-цистерн и полувагонов. Годовая производительность завода составит 2 000 вагонов-цистерн и 3 500 полувагонов. Всего в развитие предприятия инвестировано 2,7 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей — льготный заём Федерального фонда развития промышленности.

Также вяземская компания «Лава» создала и позднее расширила производство семислойных стретч-пленок мощностью 38 тысяч тонн в год. Данная продукция широко используется при упаковке на паллете, а также применяется как элемент фиксации груза при длительной транспортировке. Основные ее потребители – компании «Вкусвилл», «Ашан» и другие. Всего в реализацию данного проекта было инвестировано более 800 млн рублей, из которых 399 млн в виде займов предоставил федеральный ФРП

«Федеральный Фонд развития промышленности – один из наиболее мощных инструментов поддержки, которые помогают региону реализовывать крупные инвестиционные проекты, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — За последние три года смоленские компании привлекли более 5 млрд рублей льготного финансирования. В Смоленской области эффективно работает региональный Фонд развития промышленности. В 2025 году он достиг исторических показателей – 1,2 млрд рублей инвестировано в развитие промышленности региона».

