﻿В Смоленской области подвели итоги реализации федпроекта «Производительность труда» за 2025 год

В 2025 году к федеральному проекту «Производительность труда», входящему в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», присоединились 10 смоленских компаний, в 6 из них пилотные проекты уже завершены.

Ключевую роль в реализации проекта играет Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области». Эксперты РЦК проводят комплексную диагностику предприятий, выявляют «проблемные точки» в производственных процессах, обучают команды инструментам бережливого производства и полностью сопровождают внедрение изменений на производственных площадках.

В целом показатель выработки на предприятиях, участвующих в проектах РЦК, увеличен в среднем на 30%, а время протекания производственных процессов снижено в среднем на 33%. За год инструментам бережливого производства обучены 172 сотрудника предприятий.

Также экспертами Центра компетенций подготовлены 18 инструкторов по бережливому производству – внутренних тренеров, которые смогут самостоятельно обучать инструментам повышения эффективности труда сотрудников своих организаций.

Кроме того, 40 сотрудников смоленских предприятий приняли участие в повышении квалификации по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

«За время реализации проекта «Производительность труда» в Смоленской области выстроена полноценная система поддержки предприятий и созданы все необходимые условия для предоставления актуальной информации и квалифицированной помощи в решении вопросов повышения эффективности производства», — отметил гендиректор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» Александр Казаков.

«Сегодня не только для конкретных компаний, но и для всего региона приоритетными являются инновационные внедрения, стабильное повышение эффективности труда и развитие бережливых технологий. Участие смоленских предприятий в федеральном проекте и целенаправленная деятельность регионального Центра компетенции играют ключевую роль в достижении поставленных задач. Это способствует экономическому развитию региона, росту числа рабочих мест и укреплению промышленного потенциала области», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Принять участие в федеральном проекте «Производительность труда» могут смоленские компании с выручкой более 400 млн рублей за прошедший год. Для этого достаточно подать заявку на ИТ-портале «производительность.рф».

