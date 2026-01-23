Губернатор Василий Анохин рассказал о перспективах целевого обучения

Целевое обучение – эффективный инструмент решения кадровых вопросов для различных отраслей экономики. Оно помогает нашей молодежи получить востребованную профессию и начать карьеру на родной земле, а Смоленской области – готовить профессионалов, исходя из реальных потребностей. Утвердили контрольные цифры приема на новый учебный год.

В колледжах и техникумах региона будет выделено 5 тысяч бюджетных мест. В текущем году планируется заключить более 2,5 тысяч договоров о целевом обучении. Целевой набор охватит широкий круг специальностей. В их числе – строительство и ЖКХ, промышленность и машиностроение, энергетика, транспорт и дорожное хозяйство, информационные технологии, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура, туризм и сфера услуг.

Для целевиков, заключивших договоры с организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, сохраняются ежемесячные выплаты и меры поддержки, помогают с жильем. Регион авансирует первоначальный взнос по ипотеке – сумма может составить до 1 млн рублей, а для дефицитных специалистов, в том числе учителей естественно-научных дисциплин – до 2 млн рублей. Также предусмотрены ежемесячные выплаты на оплату коммунальных услуг до 2 тысяч рублей, компенсация найма жилья до 10 тысяч рублей и компенсация проживания в общежитии в размере 1 тысяч рублей.

Для подготовки востребованных специалистов активно используют возможности федеральной программы «Профессионалитет». В Смоленской области уже работают пять отраслевых кластеров, а в этом году планируем открыть еще один – для подготовки педагогов.

– Результаты работы отмечены на федеральном уровне. По итогам 2025 года Смоленская область заняла второе место в стране по количеству договоров на целевое обучение в системе среднего профессионального образования. В прошлом году было заключено более 1,3 тысяч таких договоров, а сегодня в колледжах и техникумах региона обучаются свыше 3,1 тысяч целевиков, – комментирует Губернатор Смоленской области Василий Анохин.