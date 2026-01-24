24 января отмечается «сладкий» праздник — Международный день эскимо

В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Интересно, что наибольшее количество поклонников у эскимо в России. Оно появилось в Советском Союзе ещё в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг (!) мороженого.

По действующему ГОСТу в России эскимо может быть только на палочке и в глазури, иначе это не эскимо.

Лучший способ отметить Международный день эскимо — приготовить замороженное лакомство дома.

Ингредиенты:

Желатин – 10 г

Вода – 60 мл

Молоко – 80 г

Белый шоколад – 100 г

Сливки – 250 мл, жирность не менее 33%

Сахарная пудра – 2 г

Темный шоколад – 300 г

Растительное масло – 5 г

Как приготовить:

Залить желатин 60 мл холодной воды, перемешать и оставить для набухания на полчаса. В небольшой сотейник налить молоко и довести его до кипения. Сразу снять с огня. Белый шоколад поломать на кусочки и выложить в горячее молоко. Перемешивать, пока он не растает полностью. В горячую шоколадную массу выложить набухший желатин. Перемешать до полного его растворения. В процессе можно немного подогреть массу, но не доводить ее до кипения. Когда весь желатин растворится, оставить массу остыть до комнатной температуры.

Теперь нужно взять сливки и взбить их с сахарной пудрой, чтобы сливки загустели и немного увеличились в объеме. Взбитые сливки ввести в остывшую шоколадную массу небольшими порциями, все время перемешивая до однородного, пышного мусса. Взбивать нельзя, это важно. Миксер тут не подойдет, при взбивании масса станет жидкой.

В формочки для эскимо вставить палочки. Муссом заполнить формочки. Это надо делать быстро, так как мусс легко застывает. Убрать формочки в морозилку на 6-8 часов, до полной заморозки.

Для шоколадной глазури поломать темный шоколад на кусочки, положить в стакан и влить к нему растительное масло. Растопить шоколад в микроволновке, периодически доставая и перемешивая, чтобы не осталось кусочков. Готовую глазурь остудить до чуть теплой температуры.

Замороженные эскимо достать из морозилки и извлечь из формочек. Теперь каждое эскимо нужно быстро окунуть в глазурь и сразу вытащить, поскольку шоколад сразу застывает.

Выложить готовое эскимо на тарелку и поместить в холодильник (но не в морозилку) на пару часов. Не нужно его накрывать, чтобы не образовывался конденсат. После этого эскимо можно сразу пробовать, а можно вернуть в морозилку для хранения.

Домашнее мороженое лишено консервантов, так что хранить его больше 3-5 дней не стоит. Да и зачем? Ведь сегодняшний день специально придуман для того, чтобы полакомиться эскимо всласть.

Изображение сгенерировано нейросетью