Губернатор Василий Анохин заявил, что с этого года у жителей области появятся новые возможности по полису ОМС, позволяющие следить за здоровьем

Теперь в поликлинике по месту жительства можно бесплатно сдать анализ крови на вирус гепатита С методом ПЦР. Он доступен всем смолянам старше 25 лет в рамках диспансеризации – раз в 10 лет – чтобы выявить заболевание на ранней стадии, даже при отсутствии симптомов. Анализ также доступен тем, кто прошел курс лечения от гепатита С – через три месяца после терапии, чтобы убедиться в ее успешности. Кроме того, в смоленском гепатологическом центре бесплатно смогут проходить обследование люди с хроническим гепатитом С для определения типа вируса и стадии повреждения печени.

Еще одно нововведение этого года касается внедрения искусственного интеллекта в диагностику. «Цифровые помощники» врачей будут обрабатывать сложные динамические данные: расшифровывать ЭКГ, оценивать результаты других исследований.

– Важное изменение для будущих мам. С 2026 года появится возможность пройти бесплатный и безопасный пренатальный тест. Он сдается по показанию и направлению врача в перинатальном центре в Смоленске. Он позволяет уже на первых месяцах беременности оценить риск патологий у ребенка, – уточнил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.