Найди свою мечту

Театр и дизайн, архитектура и мода, резьба по дереву и бисероплетение, вышивка и керамика, садоводство и создание уюта в доме. Как ребёнку найти свой путь в мире творческих увлечений? Продолжаем серию публикаций об учреждениях дополнительного образования.

Центральный дворец культуры (ул. Ленина, д. 4 «А»)

• Театр моды «Бомонд» (руководитель Карина Юрьевна Герасимова).

• Фотошкола. Дети (руководитель Светлана Алексеевна Шаталова).

• Образцовый самодеятельный драматический коллектив «Сказка» (режиссёр Елена Викторовна Коробкова).

• Народный самодеятельный коллектив молодежный экспериментальный театр «Этюд» (режиссёр Владимир Александрович Коробков).

ДК «Шахтёр (ул. Куйбышева, д. 2)

• «Очумелые ручки» для детей до 14 лет (Светлана Геннадьевна Федосеенкова).

Центр детского творчества (ул. Коммунистическая, д. 4)

• «Золушка» – вязание (Наталья Анатольевна Чибисова).

• Театр кукол «Кудесники», театральная студия «Маска» (Иван Николаевич Кузнецов).

• «Затейники» – декоративно-прикладное искусство (Инна Владимировна Панкова).

• «Маленькая страна» – конструирование и моделирование одежды, дефиле (Светлана Николаевна Данилова).

• «Конструирование» – начальное техническое творчество (Татьяна Николаевна Великанова).

Дом детского творчества (микрорайон 1, д. 11 «А»)

• «Глиняная игрушка» – декоративно-прикладное творчество (Людмила Юрьевна Лавровская).

• «Бусинка» – бисероплетение (Оксана Анатольевна Харламова).

• «Рукодельница» – декоративно-прикладное искусство (Марина Александровна Морозова).

• «Умелые ручки» – декоративно-прикладное искусство (Лидия Владимировна Кондрашова).

• «Этюд» – театральная студия (Владимир Александрович Коробков).

• «Лепные фантазии» – лепка из солёного теста (Оксана Владимировна Филиппова).

• «Мастерица» – шитьё (Лилия Владимировна Азарова).

• «Занимательный графический дизайн», «Программирование игр и анимации» (Тимур Александрович Ханнанов).

• «Юный овощевод» (Людмила Васильевна Морошкина).

Станция юных натуралистов (ул. Красногвардейская, д. 43)

• «Любители природы», «Окружающий мир», «Живая планета», «Комнатное цветоводство», «Царство флоры» (Светлана Анатольевна Гутче).

• «Исследователи природы», «Проектная деятельность», Занимательная экология», «Кукла в календаре природы» (Ирина Константиновна Петроченкова).

• «Школа на грядке», «Зелёная лаборатория» (Ольга Николаевна Ипатова).

• «На круги своя», «Послушная глина» (Иван Аркадьевич Костицин).

Воскресные школы Сафоновского благочиния

• «Вифлеемская звезда» при храме Рождества Христова (г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 26 «А»).

• «Отрада» при храме в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» (посёлок Вадино, ул. Советская, д. 6).

• Воскресная школа при храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» (г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 9).

• Воскресная школа при храме в честь пророка Божия Ильи (г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 11).

• Воскресная школа «Ихтис» при храме Вознесения Господня (деревня Рыбки ул. Центральная д. 2 «А»).