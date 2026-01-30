﻿Василий Анохин и Сергей Безруков обсудили в Смоленске перспективы Большого Детского фестиваля

В Смоленском государственном драматическом театре накануне прошёл особенный вечер – зрители смогли погрузиться в мир поэзии Сергея Есенина через уникальный музыкально-поэтический спектакль «Хулиган.Исповедь». Главную роль в этой постановке исполнил Сергей Безруков.

Среди гостей спектакля был и губернатор Василий Анохин. Глава региона поделился своими впечатлениями в социальных сетях, отметив, что это был настоящий подарок для смолян.

«С большим удовольствием посетил постановку и выразил благодарность Сергею Витальевичу и его команде за настоящий творческий подарок смоленским зрителям, – отметил глава региона. – Через стихи Есенина, его личную драму и трагичную судьбу на сцене был отражён целый спектр эмоций. Каждый из зрителей прочувствовал их через лирические баллады, танцевальные и рок-композиции на стихи поэта, и конечно – гениальное прочтение «Чёрного человека» Сергеем Безруковым».

Василий Анохин подчеркнул, что выступление артиста стало настоящей исповедью, полной лирики и трагизма, и от имени всех жителей области выразил восхищение: «Браво!»

После завершения спектакля губернатор пообщался с Сергеем Безруковым, обсудив вопросы воспитания молодого поколения и перспективы творческих инициатив. Особое внимание уделили планам по организации Большого Детского фестиваля в Смоленской области — масштабного проекта, который помимо демонстрации спектаклей и фильмов для детей и подростков, включает в себя обширную образовательную программу.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Такие гастрольные проекты, как «Хулиган.Исповедь», важны для региона именно своей «собирающей» силой. Поэзия Есенина в современной музыкально-драматической форме работает как понятный язык для широкой аудитории: она возвращает зрителя к смыслам, переживанию, личной ответственности, к разговору о человеке и времени без назидательности. Когда зал проживает текст вместе с артистом, культура перестаёт быть фоном и становится событием, которое формирует общий эмоциональный опыт города.

Отдельно отмечу значимость того, что в разговоре с Сергеем Безруковым губернатор акцентировал тему воспитания молодого поколения. Культура здесь выступает практическим инструментом, который дополняет образовательные и молодёжные политики: через театр подростки и молодые люди учатся понимать сложные чувства, видеть последствия выбора, сопереживать. Это та самая профилактика равнодушия и агрессии, которую невозможно заменить одними инструкциями или формальными мероприятиями.

Планы по организации Большого Детского фестиваля в Смоленской области выглядят как шаг от разовых «ярких афиш» к системной работе. Важно, что у проекта есть образовательный контур: он способен дать импульс школьным театральным студиям, педагогам, молодым режиссёрам и всей инфраструктуре детского творчества. Для региона это инвестиция в культурный капитал и среду, где талант замечают, поддерживают и растят – последовательно, из года в год.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Совсем недавно, 28 декабря 2025 года, в России отметили 100 лет со дня смерти великого русского поэта Серебряного века Сергея Александровича Есенина. Есенин — представитель новокрестьянской поэзии и имажинизма, замечательный лирик, отразивший в своём творчестве образы деревни и природы, любви и поиска счастья, Родины и революции, социал-демократические идеи. События, связанные с его смертью, до сих пор вызывают много вопросов, а идеи поэта, выраженные в его творчестве — любовь к Родине и родной природе, к традиционному народному укладу жизни и в то же время понимание необходимости революционного улучшения жизни простого народа, проходят сквозь десятилетия до наших дней, звучат современно, а стихи поэта отличаются удивительной метафоричностью и точностью изложения, высоким художественным уровнем.

Тем важнее помнить о литературном наследии Сергея Есенина и в наши дни, глубоко изучать его творчество. Большую роль в этом играет выдающийся русский актёр Сергей Безруков, являющийся большим поклонником творчества великого поэта. В интернете можно найти видео с талантливым прочтением Сергеем Безруковым стихов Сергея Есенина, а с 2009 года Сергей Безруков представляет музыкально-поэтический спектакль “Хулиган. Исповедь”, в котором представлены песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова. Все слова, звучащие в спектакле, принадлежат Есенину, при этом в спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Сам Безруков является не только актёром но и композитором и рок-музыкантом, и он нашёл способ изложить идеи Сергея Есенина в современной аранжировке, привлекающей внимание большого числа зрителей — ценителей искусства самых разных поколений. Тем самым Сергей Безруков провёл большую творческую работу по популяризации наследия Сергея Есенина в наше время.

Радует то, что этим музыкально-поэтическим спектаклем могли наконец полюбоваться и смоляне, посетившие Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова. В ходе общения Губернатора Смоленской области Василия Анохина и Сергея Безрукова после спектакля обсудили планы проведения Большого Детского фестиваля в Смоленской области, который должен стать не только важным культурным, но и просветительским мероприятием для региона, детей и юношества Смоленской области. Надеюсь, что Сергей Безруков и в дальнейшем будет посещать наш регион и, возможно, презентует здесь свои новые спектакли. Хотелось бы также, чтобы творчество Сергея Есенина активно популяризировалось на Смоленщине — через выставки, экспозиции, литературные чтения, а фонды библиотек региона нужно пополнить замечательными книгами Сергея Есенина и других выдающихся русских литераторов. В Вязьме создан замечательный частный литературный музей “С.А. Есенин”. Основу музея составляют материалы, посвящённые жизни и творчеству Сергея Есенина, его окружению, его эпохе. В коллекции музея – более 600 книг и брошюр о Есенине, издания поэта, в том числе 28 прижизненных изданий, включая первый есенинский сборник «Радуница» (1916 г.) с автографом автора, рукописный список поэмы «Чёрный человек». Собрано более 3500 журнальных и газетных статей, посвящённых Есенину, а также книги его современников, воспоминания о поэте и т.д. Представлен Есенин и его окружение в фотографиях, портретах, в филателии, нумизматике, медалях, значках. Начинания энтузиастов изучения творчества Есенина и его вклада в культуру, конечно, нужно поддержать на государственном уровне.