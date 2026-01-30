﻿В Смоленской области пройдёт фестиваль имени Кобзона и проект «Родина в лицах»

Губернатор Василий Анохин встретился с руководителем Академии культуры и творчества имени И. Д. Кобзона Антоном Собяниным и дочерью поэта Роберта Рождественского — фотохудожницей Екатериной Рождественской. На встрече обсуждался запуск в регионе двух крупных проектов.

В этом году в регионе состоится фестиваль-конкурс патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Он будет включать отборочные туры в муниципалитетах и гала-концерт в Смоленске. Победитель представит область на главном концерте в Москве 11 сентября.

Также в регионе планируется реализовать фотопроект Екатерины Рождественской «Родина в лицах».

«Кроме того, договорились усилить взаимодействие с Академией культуры и творчества имени И.Д. Кобзона в рамках программы «Пушкинская карта», чтобы сделать культурные события еще доступнее для молодежи», — отметил губернатор.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Запуск в Смоленской области фестиваля патриотической песни имени Иосифа Кобзона и фотопроекта «Родина в лицах» показывает важный сдвиг в культурной политике региона. Речь идет о проектах, которые работают сразу в двух направлениях: укрепляют ценностное единство общества и дают молодым людям доступ к содержательной, современной культурной среде. В этом смысле решение губернатора Василия Анохина развивать такие форматы выглядит своевременным: патриотическое воспитание становится эффективным тогда, когда оно опирается на талант, личные истории и высокий художественный уровень.

Фестиваль-конкурс с отборочными турами в муниципалитетах особенно важен как инструмент включения территорий. Он дает шанс проявить себя ребятам из районов, формирует культурную вертикаль от местных сцен до гала-концерта в областном центре, а затем выводит лучших на федеральный уровень. Такой формат создает социальный лифт, развивает творческие компетенции, укрепляет связь поколений через песенную традицию и делает патриотическую повестку живой и понятной.

Фотопроект «Родина в лицах» может стать сильным гуманитарным дополнением, потому что он строится вокруг конкретных людей и их образов что позволяет говорить о стране через лица, судьбы, труд, служение и созидание.

В итоге Смоленская область получает не разовые яркие афиши, а устойчивую культурную инфраструктуру, которая формирует вкус, ценности и чувство сопричастности.