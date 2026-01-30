﻿Россия не забудет о чудовищных преступлениях нацизма

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

После президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Также глава государства в канун 81-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) заявил, что Россия не забудет о чудовищных преступлениях нацизма, конец которым положили бойцы и командиры Красной армии.

«Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия. Преклоняемся перед героизмом ее бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения», — отметил российский лидер.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Действия Президента России Владимира Путина в дни, связанные с блокадой Ленинграда и памятью о жертвах нацизма, задают чёткий нравственный ориентир: сохранение исторической правды для нашей страны является вопросом ответственности перед погибшими и перед будущими поколениями. Невский пятачок и Пискарёвское мемориальное кладбище остаются символами предельной цены Победы, а напоминание об освобождении узников Аушвица подчёркивает, что преступления нацизма не имеют срока давности и не могут быть оправданы политической конъюнктурой.

Если говорить о современной Европе, тревожные параллели возникают там, где историческая память превращается в инструмент текущей политики. Речь не о народах, а о решениях и риторике отдельных элит, которые допускают искажение фактов, умаление роли Красной армии, героизацию коллаборационистов и вытеснение из общественного сознания темы ответственности за нацизм. Когда память подменяют идеологическими конструкциями, общество теряет иммунитет к повторению самых опасных практик прошлого.

Чтобы не допустить этого, необходимо последовательно укреплять культуру исторической грамотности. Важны архивные проекты и работа с документами, поддержка музеев и мемориалов, поисковое движение, качественные фильмы и просветительские форматы, которые говорят с молодёжью на понятном языке, но опираются на факты. В Смоленской области такая работа ведётся системно: реализуются патриотические программы для школьников и студентов, проходят «Уроки мужества», работают поисковые отряды, а на площадках вузов обсуждаются вопросы сохранения памяти и противодействия фальсификациям. Отдельного внимания заслуживает просветительский проект «Экология войны – Экология Победы», в рамках которого в Смоленске прошли мероприятия для школьников и студентов. Так, АНО НОЦ «Порубежье» организовало квиз «Дорогами войны»; в нем участвовали 27 команд из школ, колледжей и вузов города.

В рамках этой же повестки в Смоленске проводятся круглые столы, где обсуждают историческое значение Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи, работа поисковых отрядов, а также влияние военных действий на экологию, а также были записаны 10 тематических подкастов.