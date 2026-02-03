﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Дополнительные условия для развития бизнеса в муниципалитетах.

Губернатор провёл совещание по вопросам использования пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности. «Во время рабочих поездок в муниципальные округа обращаю внимание на здания, где помещения не используются по разным причинам. Если это имущество своевременно не вовлечь в хозяйственный оборот, оно неизбежно утрачивается. А это вопросы и безопасности, и облика наших городов и сел», — подчеркнул Василий Анохин.

Было проанализировано использование свыше 100 таких объектов и определено 43 из них, которые можно использовать для предпринимательской деятельности. Их будут предлагать начинающим предпринимателям, в том числе в рамках реализации грантовой программы «Первый старт» и при заключении социальных контрактов. Эти площади можно использовать под клубы, кружки, спортивные секции, кафе, залы для мероприятий.

Губернатор поручил предусмотреть для предпринимателей льготные условия аренды. «Наша общая задача с главами муниципалитетов – создать дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса», — резюмировал Василий Анохин.

Рабочая поездка в Хиславичский округ.

Посещая Хиславичи, Глава региона оценил результаты капитального ремонта школы искусств. В этом году зданию исполняется 70 лет и этот юбилей учреждение встречает полностью обновлённым. Здесь заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, обновили крышу и фасад, благоустроили территорию. Также отремонтировали внутренние помещения, закупили мебель и одежду сцены. Для краеведческого музея, который располагается в здании, приобрели новое оборудование. В планах – перевод школы на газовое отопление.

«Работу по обновлению учреждений культуры ведем по всему региону. В 2025 году отремонтированы 28 домов культуры, четыре музея, пять детских школ искусств. На 2026-2027 годы капитальный ремонт запланирован в 30 домах культуры, для большинства из них также будет закуплено современное оборудование», — рассказал Василий Анохин.

В этом году посёлок Хиславичи отметит 500-летие со дня основания, поэтому планы и задачи, которые в связи с этим стоят перед местными властями, Василий Анохин обсудил с главой муниципального округа Сергеем Шапкиным. Большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Планы по их обновлению практически выполнены в прошлом году. Отдельное направление – развитие спортивной инфраструктуры. К юбилею поселок получает и новое праздничное оформление. Уже приступили к реализации насыщенной культурной программы, а основные праздничные мероприятия пройдут с 3 по 5 июля.

Поддержка участников СВО и их семей – всегда в приоритете.

Во время рабочей поездки в Хиславичский муниципальный округ Василий Анохин встретился с участниками специальной военной операции и их близкими. Речь шла о трудоустройстве тех, кто возвращается в мирную жизнь. Основной акцент сейчас делается на адресной работе и сопровождении каждого бойца до выхода на рабочее место. Также участникам СВО оказывается помощь с переобучением. По поручению Президента страны Владимира Путина в регионе реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». «Готовы оказывать содействие бойцам при поступлении в учебные заведения, подбирать образовательные программы с учетом их опыта и планов на будущее», — заявил во время встречи Губернатор.

Помимо этого участники обсудили меры поддержки для тех, кто планирует открыть собственное дело. В связи с этим актуальна программа «Первый старт» и Хиславичский округ является одним из лидеров по подаче заявок на получение грантов до 500 тысяч рублей на создание бизнеса.

Также вопросы взаимодействия Василий Анохин обсудил и с представителями ветеранских организаций, ведь сегодня те, кто не понаслышке знает о трудностях после возвращения к гражданской жизни, также включены в работу по адаптации ветеранов СВО.

Инвестиционная активность региона на высоком уровне.

«Развитие региона во многом определяется его инвестиционной привлекательностью. Для этого важно создавать комфортные условия для предпринимателей и оказывать им поддержку по всем ключевым вопросам», — отметил Губернатор, открывая первое в этом году заседание Штаба по инвестициям. На нём обсуждались результаты работы и задачи в инвестиционной деятельности.

В настоящее время общий объём инвестиций в модернизацию действующих и создание новых производств по области превышает 105 млрд рублей. В прошлом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 40,5 тысяч – это исторический результат для региона.

В 2026 году планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов на общую сумму свыше 32 млрд рублей. Кроме того в этом году стартуют новые инвестиционные инициативы. Их финансирование превысит 14 млрд рублей. Среди ключевых проектов – строительство логистического комплекса на территории особой экономической зоны «Стабна», мультибрендового центра в Смоленском округе, а также реконструкция всесезонного туристического комплекса на территории Демидовского муниципального округа, которую проводит АО «Cosmos Hotel Group».