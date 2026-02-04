Безопасность пользователя под контролем: центр безопасности MAX подвел итоги работы за январь

Российский мессенджер MAX ведет активную работу по обеспечению безопасности пользования мессенджером. Центр безопасности MAX ведет совместную работу с МВД России для предотвращения случаев мошенничества в сети.

В результате скоординированных действий было раскрыто три преступления: задержаны четыре мошенника, длительное время осуществлявшие хищение денежных средств граждан посредством мессенджеров. Благодаря оперативной работе правоохранителей 17 человек удалось вывести из‑под влияния злоумышленников до того, как им был причинён финансовый ущерб. В общей сложности удалось спасти более 22 миллионов рублей граждан.

Помимо этого, в январе Центр безопасности МАХ предпринял масштабные меры по нейтрализации цифровых угроз: была предотвращена передача свыше 25 тысяч вредоносных APK‑файлов, активно распространяемых злоумышленниками через мессенджеры. Заблокировано более 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалено свыше 2,2 миллиона вредоносных файлов. Эти результаты свидетельствуют о системном подходе к обеспечению информационной безопасности и защите финансовых интересов граждан.

