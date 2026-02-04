На благо родного села

Заботы сельских тружеников близки и понятны жителю села Васильевского Николаю Кучерявенкову. Всю жизнь он посвятил малой родине.

Авторитетный человек, ответственный и трудолюбивый, он постоянно избирался депутатом Васильевского сельсовета. А в 2010 году стал главой Васильевского сельского поселения, проработав в должности руководителя до начала административной реформы 2019 года.

За этот период в родном селе были проложены высокие линии газопровода, разработаны проекты подключения природного газа к домам местных жителей, реконструированы пять километров водопроводных сетей, отремонтированы сельские автодороги.

Вместе с активистами села Николай Михайлович постоянно поддерживал порядок на местах захоронения мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. А в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральном усадьбе был заложен парк Победы.

Когда Васильевское сельское поселение вошло в состав Вадинского сельского поселения, Николай Михайлович стал заместителем главы, а затем – специалистом первой категории Центрального территориального комитета, где проработал до января 2026 года.

Николай Михайлович Кучерявенков – это пример настоящего патриота, человека, которому небезразлична судьба его малой родины.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из архива редакции