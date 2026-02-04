Смоленская область вошла в тройку лидеров России по росту туризма в 2025 году

Смоленская область вошла в топ-5 самых быстрорастущих туристических направлений страны по итогам 2025 года! Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», количество бронирований жилья в нашем регионе выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Этот результат позволил региону занять третье место в рейтинге, расположившись вместе с Республикой Алтай, Республикой Адыгея, Псковской и Ивановской областями.

Почему к нам едут?

Гости полюбили отдых на природе — за живописные виды и активные приключения, которых в области много. Наш календарь событий стал насыщеннее: фестивали, экскурсии и праздники теперь круглый год привлекают новых туристов. А планомерное развитие инфраструктуры и активное участие в реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство»делает поездки комфортнее.

«Популяризация историко-культурного наследия Смоленщины — одна из наших ключевых задач. Уникальные памятники зодчества, знаковые события и продуманные туристические маршруты — всё это создаёт прочный фундамент для привлекательности региона. Мы видим результат этой планомерной работы в постоянно растущем потоке туристов, которые приезжают к нам за впечатлениями, знаниями и новыми открытиями»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Благодарим всех причастных за работу, энтузиазм и тёплый приём гостей!