6 февраля отмечается Всемирный день без мобильного телефона

06.02.2026

Трудно переоценить положительные стороны мобильной связи, которые значительно упростили нашу жизнь. Мы получили возможность быть на связи постоянно, вовремя задавать вопросы и отвечать на них, слышать голос  близкого человека тогда, когда появляется в этом острая необходимость, когда этого требует душа.

Противники сотовой связи назвают такие факторы:
• Мобильный телефон лишил человека возможности побыть в тишине и помолчать. 
• Часть учёных сходится во мнении о том, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьёзный вред, привести к тяжёлым заболеваниям (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания, вред репродуктивной функции, неврозы).
• Также по мнению учёных, мобильный телефон влияет на качество сна. Считается, что экран смартфона источает искусственный синий цвет, который препятствует подготовке человека ко сну и нарушает функционирование человеческого организма и выработку мелатонина. 
• Лёгкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения. 
• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. 
• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

Как Вы считаете, от мобильного телефона больше пользы, или вреда? Ответы оставляйте в комментариях.

Источник: calend.ru

