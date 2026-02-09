Выставка к 100-летию Ольги Воронец

12 февраля в Историческом музее в 14.00 состоится открытие юбилейной выставки «Ольга Воронец. Голос родной земли. К 100-летию со дня рождения».



Основу выставки составляют редкие фотоснимки, документы, грампластинки, аудиокассеты, CD-диски Ольги Воронец из собрания Смоленского государственного музея-заповедника, многие из этих предметов были подарены почитателем таланта замечательной певицы Михаилом Щетининым. Кроме того, специально для экспонирования на выставке им предоставлены некоторые мемориальные вещи Ольги Воронец.



Посетители также смогут увидеть письма, открытки, телеграммы и рисунки, присланные певице благодарными поклонниками из разных уголков страны. Особый интерес представляют автографы выдающихся деятелей искусства и спорта: Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Юрия Никулина, дрессировщика Александра Александрова, футболистов Льва Яшина и Эйсебио.



Немногие знают, что Ольга Борисовна Воронец принадлежала к старинному смоленскому дворянскому роду, представители которого верно служили Отечеству в течение трехсот лет. На выставке представлены подлинные наградные документы семьи Воронец, участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии.



Выдающаяся певица выступала с концертами по всей стране, шесть раз была на БАМе (Байкало-Амурской железнодорожной магистрали), дважды – на Камчатке. С гастролями она объездила весь мир: пела во всех социалистических странах, в Северной и Южной Америке, Африке, на Антильских островах. Благодаря ей русскую народную песню услышали во Франции, ФРГ, Голландии, Дании, Японии, Израиле, Соединенных Штатах, Чили, Сенегале, на Мальте и на острове Маврикий.



На каждом своём концерте Ольга Воронец рассказывала зрителям о своём родном городе Смоленске. Сюда она приезжала каждый год и с неизменным успехов давала концерты не только в родном городе, но и на селе. В 2009 году Ольге Борисовне было присвоено звание Почётного гражданина города-героя Смоленска.



Выставка будет работать до конца ноября.



Наш адрес: ул. Ленина, д. 8

Телефон для справок: 38-38-62.