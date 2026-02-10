Смоляне приняли участие в марафоне «Россия — семья семей»

Президент Владимир Путин официально дал старт Году единства народов России. Приуроченный к этому марафон «Россия — семья семей» состоялся на площадке Национального центра «Россия».

В мероприятии приняли участие четыре тыс. человек, включая делегацию из Смоленской области. Смоленщину представили студенты Смоленского государственного университета, Смоленского государственного института искусств и сотрудники Смоленского областного центра творчества.

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что основой достижений страны и наших побед является непобедимое единство. Сегодня это демонстрируют наши герои на линии фронта в зоне специальной военной операции. Участники марафона также доказали, что культурное и языковое разнообразие укрепляет страну и становится преимуществом в условиях геополитических перемен», — прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона добавил, что в рамках Года единства народов России на территории Смоленской области пройдут различные просветительские и культурные мероприятия.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Старт Года единства народов России, открытого Президентом Владимиром Путиным на марафоне «Россия – семья семей», задает важную рамку для всей гуманитарной повестки 2026 года. В центре внимания оказывается то, что исторически удерживает страну как общность: уважение к культуре, традициям и духовным ценностям всех народов России, а также общий ценностный фундамент, который формировался веками. Именно такой подход, по словам Президента, позволял стране сохранять целостность в разные эпохи и превращал культурное разнообразие в источник силы и развития.Для Смоленщины эта тема особенно близка. Регион веками жил в логике пограничного культурного диалога, где сотрудничество и взаимное уважение всегда были практикой повседневности. Важно, что на марафоне Смоленскую область представляла делегация, включая студентов СмолГУ, и мне лично довелось участвовать в этом событии вместе с ребятами. Такой опыт ценен именно как работающий формат: молодежь слышит ключевые смыслы напрямую, обсуждает их с представителями науки, культуры и государства, а затем переносит в свои университетские и общественные проекты.Сохранение единства в эпоху геополитических изменений требует сочетания просвещения и практики совместных дел. На уровне региона эффективны регулярные межнациональные образовательные программы, проектные школы, культурные лаборатории, поддержка студенческих инициатив и площадок диалога в вузах, а также событийные форматы, где разные традиции представлены уважительно и профессионально. Отдельное направление – работа с исторической памятью и общей гражданской идентичностью, поскольку именно общий смысл и общая ответственность превращают разнообразие в ресурс сплоченности, а не в линию разделения.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Марафон “Россия — семья семей” стал дебютным мероприятием в рамках Года единства народов России. Делегация из Смоленской области была представлена в первую очередь студентами и работниками сферы культуры. Именно молодое поколение должно впитать в себя идеи единства и дружбы народов, что позволит сохранить в России мир между населяющими её народами. А российская культура должна пропагандировать идеологию, воспевающую дружбу, единство и многообразие народов России. В Смоленской области в Год единства народов России планируется провести большое число тематических мероприятий на базе образовательных организаций региона. Эти мероприятия должны стать яркими, запоминающимися и масштабными, в особенности с учётом того, что Смоленск получил звание молодёжной столицы России.