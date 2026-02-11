(заголовок)

Министерством образования и науки Смоленской области объявлен конкурсный отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч, в рамках областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» в 2026 году (программа «Земский учитель»).

Сельские образовательные организации Смоленской области в 2026 году ожидают:

Учителя математики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тумановская средняя школа имени Героя Советского Союза К.И. Молоненкова Вяземского района Смоленской области (предоставляется денежная компенсация за наем жилых помещений);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тумановская средняя школа имени Героя Советского Союза К.И. Молоненкова Вяземского района Смоленской области (предоставляется денежная компенсация за наем жилых помещений); Учителя математики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Е. В. Камышева» (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Е. В. Камышева» (предоставляется квартира); Учителя физики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (предоставляется квартира); Учителя английского языка в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1» (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1» (предоставляется квартира); Учителя математики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Озерненская средняя школа (предоставляется муниципальное жилье);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Озерненская средняя школа (предоставляется муниципальное жилье); Учителя математики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 2 г. Демидова Смоленской области (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 2 г. Демидова Смоленской области (предоставляется квартира); Учителя математики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 г. Починка (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 г. Починка (предоставляется квартира); Учителя английского языка в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Сафоново Смоленской области (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Сафоново Смоленской области (предоставляется квартира); Учителя английского языка в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 г. Сычевки (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 г. Сычевки (предоставляется квартира); Учителя русского языка и литературы в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угранская средняя школа» Угранского муниципального округа Смоленской области (предоставляется квартира);

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угранская средняя школа» Угранского муниципального округа Смоленской области (предоставляется квартира); Учителя химии в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хиславичская средняя школа» (предоставляется жилой дом).

Перечень вакансий размещён на официальном сайте программы – zemteacher.apkpro.ru

Прием заявок и документов на участие в программе «Земский учитель» в Смоленской области продолжается по 15 апреля 2026 года включительно.

Победители, прошедшие конкурсный отбор, получат по 1 млн. рублей.

Условия участия и перечень документов размещены в разделе «Земский учитель» на официальном сайте Министерства образования и науки Смоленской области: https://edu.admin-smolensk.ru/kadrovoe-obespec/programma-zemskij-uchitel/.

Приглашаем принять участие в программе «Земский учитель»!