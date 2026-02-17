Губернатор Василий Анохин: «За пять лет Народная программа «Единой России» объединила сотни тысяч инициатив со всей страны»

Этот документ стал основой для многих значимых решений и масштабных проектов, сформированных на основе предложений и обращений жителей. Сейчас Партия начинает сбор предложений для обновленной программы. Председатель «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев объявил 2026 год Годом местных отделений «Единой России», поэтому форумы проходят по всей стране. В Смоленской области обсуждения пройдут во всех муниципальных округах. Первый форум состоялся в Холм-Жирковском округе.

В обсуждении приняли участие секретарь регионального отделения партии Игорь Васильевич Ляхов, (https://t.me/lyahov67) депутат Госдумы Артём Викторович Туров, (https://t.me/avturow) секретари первичных отделений, руководители исполнительных органов власти, депутаты областной Думы, местные жители, общественники, ветераны СВО, молодёжь.

Работа была организована по тематическим направлениям: поддержка участников СВО, социальная сфера, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство, культура и спорт, молодежная политика, а также вопросы местного значения.

За годы реализации Народной программы в Смоленской области завершены десятки значимых для жителей проектов. Среди них – строительство нового онкологического диспансера в Смоленске, ремонт районных больниц в муниципальных округах, возведение поликлиники и новой школы в микрорайоне Королёвка в Смоленске, капитальный ремонт школ, детских садов, домов культуры и библиотек, физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Предложения смолян станут основой для формирования обновленной Народной программы. Их озвучат и обсудят с экспертами на региональном форуме, который запланирован в областной столице в июне», – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.