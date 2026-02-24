Антитеррористическая комиссия Смоленской области подвела итоги работы

В Правительстве Смоленской области подвели итоги работы региональной Антитеррористической комиссии. Она работает под председательством Губернатора Василия Анохина. Проанализированы результаты деятельности по основным направлениям профилактики терроризма и ликвидации последствий его проявлений, также намечен перспективный план работы АТК.

Стоит отметить, что за два года деятельности Антитеррористической комиссии Смоленской области в регионе не было выявлено террористических, экстремистских, радикальных, криминальных и деструктивных религиозных и этнических формирований. Во многом этому способствовали принятые на заседаниях АТК решения, которые позволили реализовать комплекс мероприятий, положительно повлиявших на развитие ситуации в области противодействия терроризму.

Кроме того, разработанные и введенные комиссией профилактические меры позволили своевременно внести необходимые коррективы в региональные и муниципальные программы и планы, реализация которых способствовала повышению защиты населения от террористических угроз.

В своей деятельности Антитеррористическая комиссия уделяет огромное внимание работе с молодежью. Проводится работа по формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма в молодежной среде.

Вопросы неприятия идеологии терроризма рассматриваются в образовательных организациях региона в формате классных часов, встреч, круглых столов, индивидуальных или групповых бесед, с участием представителей правоохранительных органов, общественных организаций, религиозных деятелей, психологов, лидеров общественного мнения.

Так последние 2 года в образовательных организациях Смоленской области проведено более 5 тысяч мероприятий, направленных на развитие у молодых людей неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В них приняли участие свыше 300 тысяч обучающихся, студентов, педагогов, представителей родительской общественности, общественных организаций.

Кроме того, усилена профилактическая работа с обучающимися, наиболее подверженными воздействию концепций терроризма и идеям неонацизма. К тому же приняты меры по формированию антитеррористического мировоззрения у детей трудовых мигрантов: проводится работа по их адаптации в школьных коллективах, уделяется особое внимание их занятиям во внеурочное время.

В целом, мероприятия региональной АТК по профилактике вербовки молодежи представителями украинских неонацистских формирований повлекли резкое снижение активности подростков по посещению украинских ресурсов и их участие в противоправной деятельности.

После подведения итогов двухлетней работы члены Антитеррористической комиссии наметили план деятельности по эффективной реализации мероприятий АТК в ближайшие годы. Особое внимание уделено совершенствованию информационно-пропагандистской работы по противодействию распространению идеологии терроризма, неонацизма и других радикальных течений, укреплению межэтнического мира и согласия, информационному противоборству и продвижению антитеррористического контента.

«Работа антитеррористической комиссии часто остается невидимой широкой публике, однако именно эта незаметная на первый взгляд деятельность обеспечивает нашу повседневную безопасность. Благодаря чёткой координации усилий разных структур наша область и страна надежно защищены от угроз терроризма, — отметил заместитель председателя Правительства Смоленской области Петр Илюхин. — 10 марта исполнится 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета — ключевого координирующего органа в системе противодействия терроризму в Российской Федерации. За время своей работы НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере антитеррора. Будем и дальше в тесном взаимодействии эффективно и оперативно выполнять задачи, поставленные перед нами с целью защиты наших граждан и государства».