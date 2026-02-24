Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Шаг в будущее: как развивается дополнительное образование детей

в регионе

На очередном заседании Правительства региона под председательством Губернатора Василия Анохина обсудили развитие системы дополнительного образования. Сегодня в области работает около 130 учреждений дополнительного образования, охватывающих почти 99% детей от пяти до 17 лет. За последний год этот показатель увеличился на 17%. Дети посещают школы искусств, спортивные секции, кружки на базах общеобразовательных школ. В школах дополнительное образование получают

85 тысяч детей – это 96,5% от общего числа школьников. В детских школах искусств количество детей, обучающихся по общеразвивающим программам, выросло на 12%, а в спортивных школах сейчас занимается около 16 тысяч человек. Продолжается работа по совершенствованию условий обучения, чтобы дети могли развиваться в комфортной и творческой среде.

Нацпроект

«Инфраструктура для жизни»:

тысячи газифицированных домов

В Правительстве Смоленской области подвели итоги работы по строительству, ЖКХ, дорожному хозяйству в 2025 году. «В 2025 году проведена большая работа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За год построили 430 тыс. кв.м жилья и благоустроили 121 общественную территорию. Газ провели в 4 800 домов. Большое внимание уделили обновлению коммунальной инфраструктуры, ремонту автодорог и других объектов», – рассказал глава региона.

Поддержке

участников СВО –

беспрецедентное внимание

С рабочим визитом Губернатор Василий Анохин побывал в Ершичском муниципальном округе, где встретился с участниками специальной военной операции и их семьями. Ключевой темой встречи стало обсуждение медицинской и социальной реабилитации бойцов. В настоящее время в Смоленске, на улице Шевченко, уже действует единый центр реабилитации. С марта в Ершичах начнёт работать единая служба лабораторных исследований: ветераны СВО смогут сдавать все необходимые анализы в Ершичской районной больнице, не обращаясь в частные лаборатории. Также на базе районной больницы доступно получение необходимых справок для трудоустройства, водительского удостоверения и других документов. Работа специальной комиссии организована два раза в месяц и проводится по всей области. «Делаем всё необходимое, чтобы позаботиться о наших защитниках и их близких», – отметил глава региона. К работе по реабилитации бойцов готова подключиться и местная ветеранская организация. На встрече с ветеранским активом обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий с участниками СВО и их близкими. Также будет проработан вопрос с помещением для их организации.

О планах Фонда развития территорий

На заседании Попечительского совета Фонда развития территорий, которое провёл его председатель Сергей Степашин, обсуждались вопросы модернизации региональной инфраструктуры. «Совместно с ФРТ продолжим в 2026 году расселение жителей из ветхого и аварийного жилья и замену лифтов. В рамках региональной программы за 2026–2028 годы планируем заменить 555 подъёмников в многоквартирных домах. Все эти проекты позволяют сделать лучше качество жизни смолян», –

рассказал Василий Анохин.

Самоотверженное служение

Отечеству

В преддверии Дня защитника Отечества в Сквере Памяти Героев состоялся памятный митинг. В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Василий Анохин, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, главный федеральный инспектор по региону Юрий Стрелецкий, депутатский корпус, духовенство, молодёжь. К собравшимся обратился Василий Анохин, который подчеркнул, что наши земляки с честью проходили через суровые испытания Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской кампаний, проявляя стойкость, героизм и самоотверженность. «Сегодня защитники Отечества продолжают славные традиции предшественников, достойно выполняя поставленные задачи в зоне спецоперации. Их мужество, сплочённость и ответственность – пример для молодёжи и наша общая гордость», – подытожил Губернатор.

Также состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Российской Федерации Артёма Эдуардовича Иванова. В ходе боя гвардии старший лейтенант спас раненого водителя и обеспечил выполнение боевых задач. Артём Эдуардович занимает достойнейшее место в ряду славных героев, чьи имена навечно вписаны в историю Отечества.

Татьяна НАПРЕЕВА

Владимир Путин открыл

онкологический диспансер

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства, уделив основное внимание модернизации первичного звена здравоохранения. Также глава государства в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии медицинских объектов в ряде регионов страны, в том числе нового онкологического диспансера в Смоленске.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства напомнил, что для улучшения качества и доступности медицинской помощи в нашей стране реализуется масштабный проект по модернизации первичного звена отечественного здравоохранения – самого близкого к людям, куда граждане прежде всего обращаются за по-

мощью. «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 миллиарда

рублей. Из них 485,4 миллиарда– это средства федерального бюджета и 101,4 миллиарда рублей – из бюджетов регионов. В общей сложности было построено более 6,1 тысячи медицинских объектов, оказывающих первичную помощь, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдалённых городах и посёлках. Ещё свыше 7,8 тысячи медицинских объектов было капитально отремонтировано. В целом по России закуплено более 225 тысяч единиц медицинского оборудования и 20,4 тысячи единиц специализированного автотранспорта», –

подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что и в дальнейшем будет наращиваться потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствоваться система оплаты труда медицинских работников, их профессиональной подготовки, обучения новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники. Кроме этого, в планах активное внедрение в отрасль передовых платформенных и цифровых технологий. «Всё для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают», – дополнил глава государства.

В этой связи принципиальное требование – развитие инфраструктуры здравоохранения, включая строительство новых и реконструкцию действующих учреждений первичного звена, – должно идти гармонично и сбалансированно. Такую работу нужно вести в каждом регионе России: в малых городах и в сельской местности, в промышленных и административных центрах, в столицах и крупных мегаполисах.

Особый акцент Владимир Путин сделал на планирование комплексной застройки новых микрорайонов. При формировании планов развития городов и населённых пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях.

Смоленский онкологический диспансер представляет собой восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров с хирургическим и химиотерапевтическим отделениями, рассчитанными на 175 круглосуточных коек (г. Смоленск, п. Вишенки, ул. Академика Савицкого, д. 1). Также здесь расположена поликлиника со всеми диагностическими структурами.

Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием: более 570 единиц медицинского оборудования, в том числе и ангиограф, МРТ и КТ-аппараты, эндовидеоскопический комплекс, аппараты ИВЛ, наркозные станции, ультразвуковые системы, передвижные рентгеновские установки и другое. Также в здании онкоцентра организовано шесть современных операционных, в том числе интегрированных, что позволит кратно увеличить количество выполняемых хирургических операций.

Главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон доложил Президенту Владимиру Путину о значимости и важности открытия современного онкоцентра в Смоленской области.

«Уважаемый Владимир Владимирович, открытие онкодиспансера для нас очень значимый факт, – отметил он. – Это позволит нам объединить онкологическую службу в нашем регионе, развивать современные малоинвазивные методы хирургического лечения, рентгенохирургические методы лечения, даст возможность сократить сроки ожидания больных и увеличить скорость их лечения».

Также Александр Григорьевич заявил, что в диспансере работают высококвалифицированные специалисты, которые проходят обучение и переподготовку в научно-образовательных центрах федерального уровня.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к главе государства со словами благодарности.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица жителей региона поблагодарить Вас за действительно крайне важное решение по строительству такого объекта непосредственно у нас, в Смоленске. И также позвольте поблагодарить Правительство России, Минздрав России за оперативную помощь в строительстве масштабного и сложного объекта. – отметил Василий Анохин. – Теперь жители нашей области могут получать всю необходимую высокотехнологичную помощь. Это для нас, конечно, очень серьёзный результат. За это огромное спасибо. Отдельно хотел Вас поблагодарить за Ваши поручения по строительству радиологического корпуса. Вместе все приступили к его решению».

«Но без него, конечно, это будет такой, что называется, незамкнутый цикл. Конечно, нужен этот проект. Я Вас поздравляю с сегодняшним событием», – подчеркнул Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Кремлин.ру

МНЕНИЕ

Игорь КРИСТАЛИНСКИЙ, главный врач Сафоновской ЦРБ:

– Как известно, после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологическая патология стоит на втором месте. Важно, что с открытием нового онкодиспансера мы сможем успешно решать эту проблему в Смоленской области.

Пациентам не нужно будет ездить в другие регионы, так как в областном центре будет осуществляться диагностика, профилактика и лечение онкозаболеваний.

Центр создан благодаря помощи Президента России Владимира Путина, который уделяет большое внимание развитию здравоохранения. Строительство этого объекта постоянно держал на контроле Губернатор Смоленской области Василий Анохин, понимая важность продления жизни наших земляков и улучшения её качества. Прогресса в диагностике и лечении онкологических заболеваний предстоит достичь коллективу медицинских работников онкодиспансера, имеющих не только опыт в работе, но и высокотехнологичное оборудование, которого так не хватало.

Открытие такого современного медицинского центра является огромным шагом вперёд в борьбе с онкологическими заболеваниями в Смоленской области.