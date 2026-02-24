С 1 марта в Смоленской области будет сокращено время продажи алкоголя

Соответствующие изменения были внесены в областной закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Смоленской области». Законопроект, предложенный губернатором Василием Анохиным, получил единогласную поддержку депутатов областной Думы. Новое регулирование начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Время продажи алкоголя сократится как в магазинах розничной торговли, так и в заведениях общественного питания. Так с 1 марта текущего года вступают в силу следующие ограничения:

1. Вводится запрет на розничную продажу спиртного (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) с 22.00 до 10.00 ежедневно.

2. Вводится ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с 00.00 до 12.00 ежедневно в кафе и столовых (и прочих объектах общепита, кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.

3. Время розничной продажи спиртного будет ограничено с 22.00 до 12.00 ежедневно для объектов общественного питания, которые являются нестационарными (павильоны, веранды) или являются стационарными, но их деятельность не осуществляется на основании и в соответствии с лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции.

«Всем организациям и предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, необходимо строго соблюдать указанные ограничения. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Просим внимательно ознакомиться с изменениями и принять меры по их соблюдению», — подчеркнули в Министерстве торговли и промышленности Смоленской области.

Также напоминаем, что на основании закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Смоленской области» в регионе полный запрет на продажу алкоголя действует: в Международный день защиты детей (1 июня), День молодёжи (последняя суббота июня), День знаний (1 сентября), а если он приходится на воскресенье — в ближайший рабочий день.